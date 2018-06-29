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Фотография казашки из Монголии покорила жюри конкурса National Geographic

Фотограф из Швейцарии запечатлела, как девушка по имени Дамел согревалась горячим чаем.

Фото : romneymanassa.wordpress.com29 июня 2018, 14:42

Девушка, держащая в руке чашку горячего чая, попала в объектив путешественницы Алессандры Мениконзи. Ее снимок был признан лучшим на конкурсе Travel Photographer of the Year в номинации "Люди", пишет Спутник.

Автор работы призналась, что вот уже долгие годы очарована древним монгольским методом охоты с орлами. Относительно недавно, в начале 2018-го, Миниконзи последовала с семьей охотников во время их кочевки из зимнего лагеря в весенний неподалеку от гор Монгольского Алтая.

"Монголия скудно населена, но жители очень доброжелательные и гостеприимные. Чай для казахской культуры — один из атрибутов гостеприимства. Чай – это не просто напиток, а сочетание традиций, культуры, отдыха, церемонии и удовольствия", — написала тревел-фотограф.

Она рассказала, что девушку на фото зовут Дамел. Юная казашка согревалась в мороз в Западной Монголии, укутавшись в теплую одежду и попивая горячий чай.

Главным победителем конкурса среди тревел-фотографов стал Рейко Такахаши и фотография горбатого кита под названием "Русалка".


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