Фотография казашки из Монголии покорила жюри конкурса National Geographic

Девушка, держащая в руке чашку горячего чая, попала в объектив путешественницы Алессандры Мениконзи. Ее снимок был признан лучшим на конкурсе Travel Photographer of the Year в номинации "Люди", пишет Спутник.

Автор работы призналась, что вот уже долгие годы очарована древним монгольским методом охоты с орлами. Относительно недавно, в начале 2018-го, Миниконзи последовала с семьей охотников во время их кочевки из зимнего лагеря в весенний неподалеку от гор Монгольского Алтая.

