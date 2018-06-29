В Мангистау мастеров пера поздравил аким области Ералы Тугжанов

Глава региона вручил лучшим журналистам Благодарственные письма от акимата областиза вклад в социально-экономическое развитие Мангистау.

Аким области Ералы Тугжанов поздравил журналистов, работников связи и ветеранов журналистики с Днем работников связи и информации, передает Zakon.kz.

Высокий профессионализм, четкая гражданская позиция, уважение к аудитории, открытость ко всему новому, неравнодушие к происходящему, стремление объективно отражать действительность всегда отличали лучших работников связи и информации. Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев, отметил: «...СМИ сегодня - это средства массовых инноваций, формирующие высокие стандарты развития в целом всего общества».

«Слово всегда было и останется самым эффективным инструментом, предоставляющим доступ к актуальной информации. Журналист является связующим звеном между властью и обществом, помогая людям ориентироваться в потоке информации и происходящих событий. Выражая и формируя общественное мнение, вы активно участвуете во всех важнейших процессах, происходящих в жизни региона. Средства массовой информации Мангистау всегда отличались высокой ответственностью и профессионализмом. Особо ценно, что наши журналисты никогда не обходят острые темы и добиваются решения важных проблем. При этом отношения между мангистаускими СМИ и властью строятся на основе уважения, открытости, ответственности перед обществом и конструктивного диалога», - сказал аким области ЕралыТугжанов.

Глава региона вручил лучшим журналистам Благодарственные письма от акимата области за вклад в социально-экономическое развитие Мангистау. По инициативе акима Ералы Тугжанова в этом году провели соревнования по различным видам спорта, в которых активно участвовали и жители региона.В преддверии профессионального праздника в городе прошла спартакиада среди сотрудников СМИ.Спартакиаду посвятили 20- летию Астаны и 55-летию города Актау. Представители СМИ соревновались по четырем видам спорта: настольный теннис, бильярд, минифутбол и боулинг.Данные мероприятия проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни, спорта и физической культуры, популяризации вышеперечисленных видов спорта среди участников, повышения уровня физической подготовки жителей и.

Глава региона Ералы Тогжанов поздравил победителей спартакиады и вручил подарки.

«Спорт – это не только высшее достижение и рекорды – это, прежде всего, возможность реализовать свой потенциал и заявить о своей активной жизненной позиции, желании добиваться поставленной цели, двигаться вперед. Позвольте выразить благодарность всем вам за высокий профессионализм и преданность профессии. От всей души желаю вам вдохновения, постоянного творческого поиска, успешной реализации новых идей и проектов. Счастья и благополучия вам и вашим близким!– сказал в своем поздравлении аким области Ералы Тугжанов.

По итогам спартакиады сборная ТК «Маңғыстау», одержала победу и принесла в копилку телеканала кубок за 1-е призовое место и сертификат на сумму 200 тыс.тенге, кубок за 2-е место и сертификат на сумму 150 тыс тенге получила команда «Мангистау-Медиа», 3-е место и сертификат на сумму 100 тыс тенге завоевала команда ТК «Хабар».

Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой.

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