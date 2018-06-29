Жара до 46°. В Казахстане объявлено штормовое предупреждение

В северных регионах прогнозируется град, гроза и дождь.

В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

1-3 июля днем в Мангистауской области ожидается очень сильная жара 43-46°С, в Западно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара 40-43°С. В Атырауской области на большей части, 4 июля местами ожидается очень сильная жара 40-43°С. В Актюбинской области ожидается местами очень сильная жара 40-42°С. Вероятность шторма 90-95%

30 июня - 2 июля в Акмолинской области местами ожидается ветер северо-западный с переходом на южный 15-20 м/с, гроза, град. Ночью и утром местами туман. В Астане ожидается гроза, днем град, ветер северо-западный с переходом на южный порывы 15 м/с. Вероятность шторма 80-85%

30 июня в Костанайской области ожидается местами гроза, северный ветер 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман. В Кызылординской области местами ожидаются сильная жара до 40°С, шквал, возможен град. Вероятность шторма 95-100%.

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