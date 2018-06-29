Разработан портал для мониторинга строительства жилья по "Нурлы жер"

С прошлого года компания определена единым финансовым оператором государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

Дочерняя организация Холдинга «Байтерек» - АО «Байтерек девелопмент» провела презентацию нового портала по мониторингу объектов жилья, строительство которых финансируется в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» за счет облигационных займов, передает Zakon.kz.

С прошлого года компания определена единым финансовым оператором государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер». В этой связи «Байтерек девелопмент» осуществляет мониторинг освоения средств и хода строительства жилых объектов в регионах. Данные для отчета предоставляют акиматы.

«Поскольку текущий механизм сбора и обработки информации является достаточно трудоемким и это надо признать требует много времени, компания поставила перед собой задачу перевести данную работу в электронный формат. В результате АО «Байтерек девелопмент» разработало онлайн-портал для мониторинга строительства объектов в регионах и Ситуационный центр, который предлагается назвать «Ситуационный центр«Нұрлы жер», - сообщил Управляющий директор-Член Правления Холдинга «Байтерек» Нуржан Нурланов.

Портал предназначен для местных исполнительных органов, которые, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве по строительству кредитного жилья, будут размещать актуальную информацию о ходе строительства жилых объектов в электронном виде.

«Разработанное нашими партнерами решение позволит проводить комплексный мониторинг не только строящегося жилья, но и реализованных объектов. Мы будем видеть статус освоения акиматами выделенных средств на строительство, сколько жилья реализовано в регионе и на какую сумму», - сообщил в ходе презентации заместитель председателя правления АО «Байтерек девелопмент» Алтай Куздибаев.

По его словам, новые программные решения позволят компании проводить дистанционный мониторинг всех строящихся объектов в режиме реального времени с применением современных технических средств.

Все данные отображаются в интерактивном Ситуационном центре, доступ к которому будет предоставлен Министерству по инвестициям и развитию РК, Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК, и другим заинтересованным госорганам.

Напомним, с 2016 года АО «Байтерек девелопмент» приобретены облигации акиматов на сумму 153,7 млрд. тенге.

АО «Байтерек девелопмент» — дочерняя организация Холдинга «Байтерек» — единый финансовый оператор по выкупу облигаций местных исполнительных органов в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Компания финансирует строительство кредитного и арендного жилья по Казахстану.

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