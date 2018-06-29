В Казахстане создано новое министерство

Нурсултан Назарбаев постановил переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Ниже приводится текст указа.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан в Министерство общественного развития Республики Казахстан (далее – Министерство).

2. Передать Министерству функции и полномочия Министерства культуры и спорта Республики Казахстан по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.

3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) перераспределение штатной численности вышеуказанных государственных органов;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее изменение:

в пункте1:

строку «Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;» изложить в следующей редакции:

«Министерство общественного развития Республики Казахстан;».

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

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