В Казахстане создано новое министерство
Нурсултан Назарбаев постановил переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Ниже приводится текст указа.
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан в Министерство общественного развития Республики Казахстан (далее – Министерство).
2. Передать Министерству функции и полномочия Министерства культуры и спорта Республики Казахстан по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.
3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) перераспределение штатной численности вышеуказанных государственных органов;
2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее изменение:
в пункте1:
строку «Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;» изложить в следующей редакции:
«Министерство общественного развития Республики Казахстан;».
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
6. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
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