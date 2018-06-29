В Алматы убита экс-супруга известного актера

Главная подозреваемая - уроженка Южно-Казахстанской области, поссорилась с хозяйкой квартиры, когда та пришла за арендной платой.

Девушка, убившая хозяйку квартиры в 11-м микрорайоне Алматы, пыталась скрыть следы преступления и покончить с собой, передает МИА «Казинформ».

По рассказам соседей дома, в злополучной 4-комнатной квартире жили шесть девушек. Одна из них, главная подозреваемая, уроженка Южно-Казахстанской области, поссорилась с хозяйкой квартиры, когда та пришла за арендной платой.

«Эта девушка работала в продуктовом магазине продавщицей. Они там все «приезжие», но вроде не ругались, не дрались и не пили. Говорят, после убийства она пыталась замести следы, бросила в стиральную машинку окровавленную одежду. В этот момент в квартиру поднялся сын хозяйки. Девушка и от него пыталась избавиться, но парень успел выбежать на улицу и попросить помощи, вызвал полицию. Слышали, что она хотела повеситься на бельевой веревке на кухне», — рассказали соседи погибшей.

Как ранее сообщили в ДВД Алматы, убийство хозяйки квартиры совершила одна квартирантка, а не две. Подозреваемая задержана сразу, по горячим следам, и содержится в следственном изоляторе. В полиции также подтвердили информацию о том, что женщина хотела убить себя.

«Она пыталась покончить жизнь самоубийством, но сотрудники полиции успели предотвратить. В настоящее время подозреваемая находится под стражей. После всех проведенных судебных экспертиз и следственных мероприятий виновный понесет соответствующее наказания за особо тяжкое преступление», — сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

В полиции также отметили, что убийству предшествовал конфликт, возникший между двумя женщинами.

25 июня в Алматы квартирантка убила хозяйку квартиры, когда та пришла за оплатой. По информации издания, погибшая была первой супругой известного казахстанского актера и телеведущего Рахмана Омарова.

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