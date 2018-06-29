В ЗКО пять человек потерялись в лесу

Спасатели помогли завести их автомобиль и сопроводили до поселка.

В Западно-Казахстанской области спасатели нашли заблудившихся в лесу людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО.

«28 июня 2018 года в дежурно-диспетчерскую службу отряда поступил вызов о том, что в лесу, вблизи поселка Серебряково потерялись 5 человек. Как выяснилось позднее, молодые люди выехали на автомобиле «Лада Приора» из города, направляясь в сторону реки Урал. Отъехав приблизительно 30 км от поселка Серебряково, группа заблудилась. Через некоторое время у них сломалась машина, в которой находились двое мужчин, двое женщин в положении и молодая девушка. На поиски выехала дежурная смена спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО в составе 4 спасателей и кинологического расчета», - говорится в сообщении от главного спасателя оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Аягоз Кужанбаевой.

Отмечается, что поисково-спасательные работы были затруднены тем, что проводились в ночное время суток. Но, несмотря на это, по истечении 1 часа 20 минут интенсивных поисков группа людей была найдена. Спасатели помогли завести их автомобиль и сопроводили до поселка.





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