Выпускников, нарушивших правила ЕНТ, могут начать штрафовать

С экзамена в этом году удалили 9 человек: они проносили телефоны, шпаргалки и портили государственное имущество.

На ЕНТ могут начать штрафовать, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

С экзамена в этом году удалили 9 человек: они проносили телефоны, шпаргалки и портили государственное имущество. Чиновники предложили ввести за это административную ответственность.

- Удалены они были за грубое нарушение правил проведения ЕНТ. В частности, умудрились вырвать листы ответов в книжках. То есть это подтверждает, что не везде получалось что-либо отправить, какую-либо информацию, поскольку это оборудование сработало в штатном режиме. И из-за безысходности им приходилось идти на такие крайние меры, - сказал директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов.

Ранее в сети появились фотографии экзаменационных вопросов. Факт их распространения сейчас расследует полиция. В этом году ЕНТ сдавали около 100 тысяч абитуриентов. Из них более 14 тысяч не набрали пороговый балл. В августе они могут пересдать экзамен за доплату. Средний результат по стране составил 83 балла. И только алматинка Шиара Кудайбергенова набрала максимальные 140 баллов. Впервые в этом году ЕНТ сдавали на английском: 28 человек. Апелляционная комиссия удовлетворила более 200 заявлений – это треть от всех жалоб.

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