В Астане появился японский сад

Он расположен возле Назарбаев университета.

В Астане состоялось открытие японского сада, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Культурный объект, ставший символом восходящего солнца, построили возле здания Назарбаев университета.

В Японии такое место считается национальной философской ценностью. По словам японцев, камни имеют свою священную силу. Например, здесь расположено 15 камней, но с любого ракурса видно только 14 из них. Считается, что это символизирует человеческую природу. Даже если человек открыт, в нем всегда есть место тайне.

Теперь студенты университета говорят, что могут приехать сюда и отдохнуть.

Шигео Катсу, президент Назарбаев университета:

- Прежде всего, мы хотели, чтобы ученики были близки к разным культурам. Это место открыто для всех жителей города. В прошлом году во время выставки EXPO казахстанцы познакомились с мировой культурой. И мы намерены продолжить эту традицию.

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