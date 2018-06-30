Придирчивый кыргызстанец в Москве выкинул в окно темнокожую путану и заказал новую

У пострадавшей – компрессионный перелом позвоночника и голени. Виновник происшествия пояснил, что его не устроило качество оказанных услуг.

Инцидент произошёл в квартире на северо-востоке Москвы. Уроженец Кыргызстана решил скрасить свой досуг и заказал проститутку. Но у клиента оказался весьма взыскательный вкус, поэтому в гости он ждал только темнокожую путану, сообщает "360".

Однако качество услуг клиента крайне не устроило. Огорчённый, он схватил проститутку за ноги и выкинул прямо в открытое окно, а после — принялся звонить в эскорт-агентство и скандалить, требуя либо вернуть деньги, либо прислать кого-то на замену.

Путану, которая оказалась уроженкой Нигерии, доставили в больницу. Девушка получила перелом голени, а также компрессионный перелом четвёртого и пятого позвонков.

В квартиру клиента уже наведались полицейские. По имеющимся данным, в версию "она сама" правоохранители не поверили. Проводится проверка.

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