Альварес рассказал о планах по завершению карьеры

Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) заявил, что его боксерская карьера не продлится еще и десяти лет, передает allboxing.ru. 27-летний мексиканский боксер планирует покинуть ринг, когда ему исполнится 35.

"Очень сложно сказать, как долго я собираюсь боксировать. Могу сказать, что до 50 лет, но я планирую уйти в 35 лет, поэтому я хочу сделать все, что могу за оставшиеся годы, и в 35 лет я смогу завершить карьеру и наслаждаться жизнью, наслаждаться тем, чего я достиг, и бизнесом, который у меня есть. В боксе это касается всего, войти в историю в жизни и в боксе, сделать то, что я могу в боксе, и уйти удовлетворенным. Я удовлетворен тем, что я сделал, и я достиг так много, как только возможно", - сказал боксер.

Напомним, сейчас Альварес готовится ко второму поединку против чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO 36-летнего казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), который пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).

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