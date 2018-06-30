Спустя 10 лет Алматы полностью обеспечили бесперебойной электроэнергией

Сегодня в городе официально запустили новую подстанцию, которая покроет последние перебои с электроэнергией в городе.

В Турксибском районе Алматы запущена новая подстанция, которая должна закрыть последние проблемы с перебоями в электроснабжении города, передает Zakon.kz. Планируется, что с вводом 33-подстанции жители Алматы будут полностью обеспечены бесперебойным электроснабжением.

Открыл подстанцию закрытого типа председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов. Он напомнил, что программа по устойчивому электроснабжению города началась 10 лет назад. Стоимость масштабного проекта составила 20 млрд тенге. Подстанция "Турксиб", по оценке специалистов, должна обеспечить трансформаторную мощность на 30 МВА. В результате энергией будет снабжаться центральная часть Турксибского района, новый микрорайон "Жас Қанат" и основная часть микрорайона "Қайрат".

"Мы начали очень большую работу по устойчивому электроснабжению Алматы. 10 лет назад регулярно происходили временные и аварийные отключения, наблюдалось неустойчивое электроснабжение, что мешало развитию города и бизнеса, влияло на социальное самочувствие. Представьте: сейчас идет ЧМ мира по футболу и во время интересного матча отключается свет. Какое будет социальное самочувствие? Этот город является центром малого и среднего бизнеса, самые большие доходы в госбюджет дает именно Алматы. Поскольку это финансовый и экономический центр страны и без обеспечения электричеством, развития не будет. Поэтому этому вопросу уделялось большое внимание. Сегодня с вводом в эксплуатацию этой подстанции, мы этот вопрос полностью решили. Теперь единственная задача - правильная эксплуатация этих мощностей", - сказал Есимов.

Также Есимов посетил энергообъекты АО "Алатау Жарық Комапниясы". Сейчас на объекте идут работы по переводу нагрузки с подстанции "Горный гигант" на подстанцию "Ерменсай". Переброску мощностей начали из-за угрозы схода оползней на подстанции "Горный гигант", что может привести к разрушению подстанции и массовому отключению потребителей.

Проект по переводу нагрузок планируется завершить в 2018 году, после чего ПС "Горный гигант" будет ликвидирована.

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