Женис Касымбек: Казахстан превращается в современный транзитный узел в центре Евразии

Сегодня 70% всего наземного транзита между ЕС и Китаем проходит через территорию Казахстана.

Казахстан превращается в современный транзитный узел в центре Евразии. Об этом сказал Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек, передает Zakon.kz.

Сегодня 70% всего наземного транзита между ЕС и Китаем проходит через территорию Казахстана.

"Этот показатель будет только увеличиваться по мере развития нового Шелкового пути. Ведущие азиатские страны, включая Японию, Южную Корею и Малайзию, а также ЕС, США, могут играть неотъемлемую роль в этом амбициозном евразийском инфраструктурном проекте. В настоящее время примерно 25 грузовых поездов проходят через нашу страну из Китая прямо на рынки Европы каждую неделю. В 2010 году таких трансконтинентальных перевозок через Казахстан не существовало. В 2011 году было транспортировано всего 1200 контейнеров. Но в 2017 году в сотрудничестве с 17 провинциями Китая, Вьетнама и Южной Кореи наши железные дороги перевезли более 200 000 двадцатифутовых контейнеров в Европу и обратно. В целом, ЖД перевозки по Казахстану по всем направлениям в этом году составят около 550 000 контейнеров. Мы ожидаем, что эти объемы будут только расти и достигнут 800 000 контейнеров к 2020 году", - написал министр в Facebook.



Транспортировка товаров через Казахстан имеет много преимуществ по сравнению с другими маршрутами. Это в три раза быстрее, чем на море, и почти в 10 раз дешевле, чем по воздуху. В рамках усовершенствований транспортной инфраструктуры в евразийском коридоре перевозка грузов из Азии в Европу (10 000 км) в среднем по железной дороге занимает всего две недели.

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