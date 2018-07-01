В Алматы спасатели проводят рейды по водоемам

К сотрудникам ДЧС присоединились работники местной полицейской службы.

Спасатели Алматы с сотрудниками МПС ДВД города Алматы 30 июня провели совместный рейд, направленный на обеспечение безопасности граждан в период купального сезона. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

С наступлением теплых летних дней в южной столице количество горожан, желающих отдохнуть в акваториях города, значительно возрастает. И именно на этот период приходится большее количество трагических случаев связанных с гибелью людей на воде.

Как отметили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы, во многих случаях граждане погибают из-за купания в нетрезвом состоянии, при купании в необорудованных и неразрешенных местах, а также оставляя детей вблизи рек без присмотра взрослых.

Так, в 2017 году 3 человека утонули в местах, не приспособленных для купания, 2 маленьких детей утонули в горных реках Есентай и Малая Алматинка, оставшись без присмотра родителей. ДЧСники спасли 21 человека, из которых 11 детей.

29 июня при патрулировании водохранилища «Сайран» спасателями был спасен гражданин Ш. 1977 г.р., который в алкогольном опьянении зашел в воду и начал тонуть.

В ходе совместного рейда сотрудниками МПС ДВД города Алматы за купание в запрещенных местах 4 граждан оштрафовали на месте. Санкции также предусмотрены для родителей, оставивших детей без присмотра.

Рейды будут продолжены на протяжении всего купального сезона.

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