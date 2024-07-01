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В Усть-Каменогорске проводят рейды по безопасности на водоемах

Проводят в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 16:23 Фото: пресс-центр ВКО
Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города (УЧС) совместно с полицией и представителями местных исполнительных органов проводят рейды и патрулирование вдоль водоемов города.

Целью этих мероприятий является информирование граждан о правилах безопасности на воде и распространение памяток и буклетов с рекомендациями по поведению на водоемах.

"В областном центре существует два санкционированных места для купания: район Голубых озер (Этнопарк) и водоем в парке "Самал". Эти зоны оборудованы необходимыми средствами безопасности и регулярно патрулируются спасателями. Остальные водоемы представляют опасность для купания из-за сильного течения, водоворотов и отсутствия спасателей", – сообщили в УЧС.
Проводят в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 16:23

Фото: пресс-центр ВКО

Спасатели настоятельно призывают граждан соблюдать меры предосторожности:

  • не оставлять детей без присмотра у водоемов;
  • не купаться в нетрезвом состоянии;
  • выбирать для купания только оборудованные пляжи.
Проводят в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 16:23

Фото: пресс-центр ВКО

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