В Усть-Каменогорске проводят рейды по безопасности на водоемах

Фото: пресс-центр ВКО

Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города (УЧС) совместно с полицией и представителями местных исполнительных органов проводят рейды и патрулирование вдоль водоемов города.

Целью этих мероприятий является информирование граждан о правилах безопасности на воде и распространение памяток и буклетов с рекомендациями по поведению на водоемах. "В областном центре существует два санкционированных места для купания: район Голубых озер (Этнопарк) и водоем в парке "Самал". Эти зоны оборудованы необходимыми средствами безопасности и регулярно патрулируются спасателями. Остальные водоемы представляют опасность для купания из-за сильного течения, водоворотов и отсутствия спасателей", – сообщили в УЧС. Фото: пресс-центр ВКО Спасатели настоятельно призывают граждан соблюдать меры предосторожности: не оставлять детей без присмотра у водоемов;

не купаться в нетрезвом состоянии;

выбирать для купания только оборудованные пляжи. Фото: пресс-центр ВКО Читайте также Аким Алматинской области отметил Жаннура Енсебека за выдающиеся достижения

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