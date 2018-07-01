Красота — страшная сила: самые невероятные спа-процедуры

На что только не идут люди, чтобы продлить свою красоту и молодость.

Существуют даже совсем невероятные способы, которые пользуются популярностью и широко практикуются во всем мире. У них есть одно противопоказание: брезгливость. Как раз о таких способах вы можете узнать ниже.

Африканские улитки, Ахатины, известны с древних времен. Было замечено, что они используют свою слизь для восстановления собственной раковины. На основе полезных веществ, содержащихся в слизи, делают разнообразные косметические продукты, которые эффективны при лечении ожогов, бородавок, кожных язв, возрастных изменений кожи и акне.

Массаж делают на протяжении 20 минут, каждые два дня. После того, как улитка выделила достаточно слизи, ее втирают в кожу.

В результате кожа – подтянута, бархатиста и свежа. Если, конечно, вы любите больших улиток:)

Змеиный массаж эффективен при стрессах и нервных расстройствах. Медленные равномерные движения рептилии передаются клиенту, тем самым, делая сердечный ритм ровным, расслабляя мышцы и избавляя от негативных мыслей.

Считается, что змеи тонко чувствуют очаг боли в мышцах и воздействуют именно на эту болевую зону. Среди мужчин так же популярна эта процедура, так как, змеиное массирование может повысить потенцию.

Как правило сеанс массажа проходит с участием 3-4 особей. В зависимости от того, какой эффект вы хотите получить, могут быть использованы рептилии разного размера. Если вы пришли за расслабляющим массажем, его прекрасно выполнят небольшие змеи, например, ужи. А вот лечением занимаются полоз или питон.

Чего только не делают люди для омоложения лица. Вот, например, инъекции из крови. Суть процедуры заключается в том, что из разных участков тела берется забор крови, а затем делаются микро инъекции в область лица.

Такая процедура пользуется большой популярностью в США и определяется как натуральная и органически безвредная альтернатива всем другим процедурам, в ходе которых применяются химические инъекции. Светская львица, Ким Кардашьян, уже опробовала на себе такую терапию и результат вы можете увидеть сами.

По слухам, Дэвид и Виктория Бэкхэм, считают эту маску лучшим рецептом здоровой кожи. Она прекрасно лечит высыпания, сужает поры и убирает с лица жирный блеск

А почему именно соловьиный помет? Состав их помета богат мочевиной и гуанином. Мочевина является одним из самых мощных увлажнителей, а гуанин – это отбеливающее средство, которое способно придавать поверхности кожи перламутровое свечение.

В общем, все бы ничего, но вот запах… Хотя, если вы не брезгливы и стремитесь улучшить лицо всеми способами, можете рискнуть:)

Тайский массаж пощечинами — очень популярная процедура. Как утверждают сами тайцы, она способная вернуть лицу молодость с первого применения.

Делается путем нанесения точечных ударов на определенные участки лица, а стоит 350 долларов за 15 минут.

Такая процедура известна в Китае еще с древних времен. Суть ее состоит в том, что на разные участки тела кладут специальную ткань, пропитанную составом с добавлением алкоголя и поджигают.

Китайцы говорят, что такие манипуляции стимулируют кожные покровы, значительно улучшают цвет лица, убирают обвисшую кожу и предотвращают развитие морщин. А вы бы попробовали?)

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!