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В Москве неизвестный взял в заложники сотрудника магазина

Предположительно, атаковавший нетрезв.

Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова1 июля 2018, 15:44

Полиция оцепила магазин "Дикси" в Москве, где неизвестный незаконно удерживает работника магазина. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным полиции, поступило сообщение, что в магазине на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации.

"Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина", — сообщили в пресс-службе.

По информации Пятого канала, мужчина угрожает ножом продавцу — требует 300 тысяч рублей и чтобы с ним вели переговоры представители силовых ведомств. Женщина-сотрудник магазина может быть ранена. Предположительно, атаковавший нетрезв.


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