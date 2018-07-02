Жара в Мангистау бьет годовые рекорды

В селе Аккудык температура достигла 46,4 градусов.

В Актау столбик термометра 1 июля зафиксировал самую высокую температуру в этом году: +40°С. Об этом сообщили специалисты РГП «Казгидромет» по Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Максимальная температура в Мангистауской области 1 июля, по информации синоптиков, зафиксирована в Каракиянском районе - селе Аккудык +46,4°С. Вчера воздух в населенном пункте прогрелся до +45°С.

В Жанаозене и селе Кызан температура составила +45°С. В поселке Тушыбек +44°С, в селе Сайотес +43°С.

2 июля по области синоптики обещают местами +44°С, в Актау воздух прогреется до +36°С.

- Ближайшие два дня температура продержится на этом же уровне, а после ожидается понижение, - отметили специалисты РГП «Казгидромет» по Мангистауской области.

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