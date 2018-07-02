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В Казнете опубликован скандальный ролик об изнасиловании мальчика

По словам авторов видео, над ребенком надругались в одном из городов Казахстана.

Фото : Скриншот с видео2 июля 2018, 06:47

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором, по словам авторов, зафиксировано изнасилование мальчика, передает Zakon.kz.

В разных источниках указана разная информация о том, где происходит действие: по некоторым версиям, это Алматы, Актау либо Шымкент. Указана вероятная дата события – 1 июля.

Действие в ролике разворачивается в подъезде многоэтажного дома. Взрослый мужчина заводит мальчика в подъезд и скрывается с ним под лестницей на первом этаже. Затем под лестницей происходит борьба, мальчик пытается вырваться, а мужчина удерживает его.

Далее в ролике идут кадры с наружной камеры видеонаблюдения. Женщина входит в подъезд, после этого на улицу торопливо выбегает мужчина. Женщина гонится за ним, а в подъезде мальчик подтягивает штаны и несколько раз сгибается, держась за себя, как от боли.

Фотографию мужчины с видео камер наружного наблюдения также опубликовали.Официальной информации от ДВД пока не поступило.


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