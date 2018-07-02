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В четырех городах Казахстана сложились неблагоприятные метеоусловия

Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актау, Атырау и Шымкенте. Сохраняются неблагоприятные метеоусловия Уральске.

Фото : из открытых источников2 июля 2018, 07:38

Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в среду, 2 июля, ожидаются в четырех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актау, Атырау и Шымкенте. Сохраняются неблагоприятные метеоусловия Уральске.

В Актобе, Караганда, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске неблагоприятные метеоусловия не ожидаются.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.


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