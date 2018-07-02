Что изменилось в Казахстане с 1 июля

Появилось сразу несколько нововведений, которые касаются большинства граждан.

Сразу несколько изменений вступили в силу в Казахстане с 1 июля, сообщает Zakon.kz.

Первое и самое важное – это увеличение пенсий. Сейчас базовая пенсия стандартна и составляет 15 тысяч 274 тенге. С 1 июля 2018 года размер базовой пенсии будет зависеть от размера стажа участия в пенсионной системе и от величины прожиточного минимума, который в Казахстане меняется каждый год.

Те, кто имеет стаж десять и менее лет, будут получать минимальную базовую пенсию — 54% от прожиточного минимума, или 15 тысяч 274 тенге. За каждый год, отработанный более десяти лет, базовая пенсия будет увеличиваться на 2%. При стаже 33 и более лет человек получит максимальную базовую пенсию — 100% от прожиточного минимума или 28 тысяч 284 тенге. В случае отсутствия стажа работы также начисляется минимальная базовая пенсия в размере 15 тысяч 274 тенге.

Стаж участия в пенсионной системе включает в себя:

— трудовой стаж до 1 января 1998 года,

— уплату пенсионных взносов после 1 января 1998 года;

— другое − уход за ребенком до трех лет, инвалидом с детства до 16 лет, время проживания супруг военнослужащих, сотрудников спецгосорганов, дипломатических работников и так далее.

Нововведение касается и тех, кто уже получает пенсию, и тех, кому она только предстоит.

Новая методика назначения базовой пенсии призвана улучшить материальное положение пенсионеров и усилить трудовую мотивацию казахстанцев.

Еще одно новшество – поднятие цен на сигареты. Согласно поправкам, внесенным в постановление правительства, минимальные розничные цены на пачку сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы с 1 июля до 31 декабря 2018 будут составлять 360 тенге.

С 1 января до 30 июня 2018 года сигареты стоят как минимум 340 тенге, с 1 января 2019 года они подорожают до 380 тенге.

С 1 июля вводятся новые государственные пособия для лиц, которые осуществляют уход за совершеннолетними инвалидами первой группы с детства. Для 14 тысяч семей это станет дополнительной денежной помощью в размере порядка 30 тысяч тенге ежемесячно. Это пособие будет назначаться пожизненно. Оно позволит обеспечить качественный уход за лицами, которые нуждаются в постоянной помощи.

Самое интересное нововведение - постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств. Электронный паспорт создаст максимально полную историю автомобиля, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участии автотранспортных средств в дорожно-транспортных происшествиях.

Это позволит упростить оформление документов и сделать прозрачными все этапы эксплуатации машин, поможет формированию общей и достоверной базы данных, в которой страны смогут обмениваться сведениями через информационную систему ЕАЭС.

В будущем при покупке машины на вторичном рынке любой желающий сможет посмотреть ее историю на специальном портале. Переход на электронные техпаспорта будет постепенным. Паспорт будет единым для всех стран ЕАЭС.

С 1 июля также меняются правила оформления виз и приглашений. МВД внедряет электронные визы: прибывающие в Казахстан иностранцы не должны будут физически обращаться в консульства казахстанского МИД. С ведением электронных виз иностранец через электронный портал может обратиться напрямую в миграционную службу Казахстана, указать все анкетные данные и цель приезда, финансовые возможности и срок пребывания.

Казахстанские власти проверят информацию по базам данных и в случае отсутствия ограничений оформят визу.

Кроме того, для иностранцев с 1 июля сокращены сроки подачи приглашений на въезд в страну. Подавать приглашения нужно не позднее, чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя виз в Казахстан. Ранее данный срок составлял 14 дней. В приглашении казахстанская сторона должна указать адрес места жительства иностранца в Казахстане и маршрут передвижения.

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