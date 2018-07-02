Казахстан окажет содействие проектам Шелкового пути

Центр будет работать над развитием научно-технического сотрудничества стран и городов Шелкового пути, поддерживать контакты с ассоциациями устойчивых городов.

Об этом сегодня на площадке первого Форума мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road рассказал руководитель Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Рапиль Жошыбаев, передает официальный сайт столичного акимата.

В своем выступлении Рапиль Жошыбаев рассказал, что центр будет работать над развитием научно-технического сотрудничества стран и городов Шелкового пути, поддерживать контакты с ассоциациями устойчивых городов. В их числе – созданная Майклом Блумбергом сеть городов C40, Global Cool Cities Alliance, движение зеленых городов, проекты «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», создание сети экогородов и «Модель низкоуглеродного города». Кроме того, будет оказано содействие международным проектам Шелкового пути в плане нормативно-правовой, консалтинговой и маркетинговой поддержки «зеленых» инвестиций и «зеленого» бизнеса, венчурных проектов стартапов для инноваций. Центр был создан по инициативе Президента страны Нурсултана Назарбаева, которую он озвучил на юбилейной, 70-й Генеральной ассамблее ООН. Центр организован на базе инфраструктуры, потенциала и интеллектуального наследия выставки ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего».

«Центр сотрудничает с родственными центрами зеленых технологий в крупнейших мегаполисах – Шанхай, Сеул, Копенгаген, Пекин, Дубай и Токио. Были достигнуты договоренности об активном сотрудничестве и партнерстве, а также о реализации совместных проектов с компаниями – производителями новейших технологий», – рассказал руководитель нового центра Рапиль Жошыбаев.

Сегодня в первый день форума участники приступили к обсуждению темы «Стабильность города: перспективные экологические технологии и устойчивость окружающей среды». В обсуждении приняли участие международные эксперты по управлению инвестиционных и инновационных проектов, среди которых лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, директор Центральной Азии Greenonetec, Kioto и PV Invest Зигфрис П. Ладнорг, заместитель председателя Комитета по энергоэффективности и устойчивому развитию «Российской гильдии управляющих и девелоперов» Евгений Тесля, руководитель департамента устойчивого развития и урбанизации ПРООН Рамазан Жампиисов и председатель правления АО «Astana Innovations» Олжас Сартаев.

Кроме того, участники форума обсудили математическое моделирование для зданий и городов и разобрали «живые» кейсы по поддержке «зеленых» (низкоуглеродных) инвестиционных проектов в городском хозяйстве на опыте ПРООН в Казахстане.

По итогам панельной дискуссии Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов подписал ряд меморандумов о сотрудничестве с такими крупными организациями, как АО «Фонд науки», Автономно кластерный фонд Tech Garden, Cleantech Latvia и Международная ассоциация исламского бизнеса.

Для городов Казахстана и СНГ ключевым фактором освоения комплекса зеленых технологий, снижения техногенной нагрузки является внедрение передовых международных стандартов устойчивой архитектуры и градостроения, зеленой инфраструктуры, повышение энергоэффективности, переход на чистые и автономные источники энергии, раздельный сбор бытовых отходов, повышение экологического комфорта и качества жилищно-коммунальных услуг. Множество подобных критериев сейчас объединяется под концепцией «умных городов» – Smart City.

Добавим, что Форум мэров городов стран Шелкового пути, организованный акиматом Астаны, является эксклюзивной платформой, объединяющий лидеров городов и правительств, отраслевых экспертов для формирования нового качества регионов и городов. В течение двух дней участники обсудят программу «Пояс и путь», предлагающую выработку новых механизмов регионального экономического партнерства, стимулирование экономического процветания вовлеченных стран, укрепление культурных обменов и связей во всех областях, а также содействие миру и устойчивому развитию.

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