Назарбаев посетил новый детский сад в Астане
Для детского творчества и отдыха в образовательном учреждении предусмотрены музыкальный зал и детские площадки.
Фото : пресс-служба Акорды2 июля 2018, 15:37
Президент Казахстана посетил новый детский сад на левом берегу Астаны, рассчитанный на 240 мест, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Для детского творчества и отдыха в образовательном учреждении предусмотрены музыкальный зал и детские площадки.
Детский сад "Almaty balabaqshasy" состоит из 12 групп. Каждая группа имеет тематическое название, связанное с городом Алматы. Дизайн интерьера детского сада позволяет детям ознакомиться с известными улицами и проспектами Алматы, приблизиться к истории города.
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