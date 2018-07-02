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Назарбаев посетил новый детский сад в Астане

Для детского творчества и отдыха в образовательном учреждении предусмотрены музыкальный зал и детские площадки.

Фото : пресс-служба Акорды2 июля 2018, 15:37

Президент Казахстана посетил новый детский сад на левом берегу Астаны, рассчитанный на 240 мест, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Для детского творчества и отдыха в образовательном учреждении предусмотрены музыкальный зал и детские площадки.

Детский сад "Almaty balabaqshasy" состоит из 12 групп. Каждая группа имеет тематическое название, связанное с городом Алматы. Дизайн интерьера детского сада позволяет детям ознакомиться с известными улицами и проспектами Алматы, приблизиться к истории города.


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