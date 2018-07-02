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Как будет выглядеть "Сайран" после реконструкции, показали в Алматы

Кардинальных изменений, в том числе экспериментов с цветовым решением фасада, не предполагается.

Фото : Facebook2 июля 2018, 16:47

Управление архитектуры и градостроительства города Алматы показало, как будет выглядеть автовокзал "Сайран" после реконструкции, передает Zakon.kz.

На территории автовокзала пересмотрят транспортную логистику, расширят привокзальную площадь и пешеходную зону. Тут появятся фонтаны, парковки, зеленые зоны и детские площадки.

Проведен демонтаж всех незаконных пристроек на территории автовокзала "Сайран". Достигнута договоренность с собственником АЗС о сносе автомойки.

Основная задача – привести здание автовокзала к первоначальному виду. Кардинальных изменений, в том числе экспериментов с цветовым решением фасада, не предполагается.


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