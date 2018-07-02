Назарбаев: Я выступаю за то, чтобы все оставались в Казахстане

Самое главное – сохранить добрые отношения

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил аллею «Ұлытау» и монумент «Қазақ еліне мың алғыс», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Осмотрев новую аллею на левобережье столицы, глава государства побеседовал с представителями этнокультурных объединений Карагандинской области, собравшимися перед монументом «Қазақ еліне мың алғыс».

Нурсултан Назарбаев отметил важность сохранения в памяти народа воспоминаний о трудных страницах в истории Казахстана.

"Все, что мы сегодня видим в столице, было достигнуто за эти двадцать лет. Астана строилась и строится всем Казахстаном, иначе не могло и быть. Поэтому мы отмечаем этот юбилей широко, с участием всех областей. Я хочу, чтобы все, кто живет в нашем государстве, чувствовали себя комфортно, чтобы всем здесь было хорошо", - сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул особую значимость единства народа в деле дальнейшего продвижения страны.

"Нам нужно беречь дружбу и взаимное уважение. Я выступаю за то, чтобы все оставались в Казахстане, жили, работали и развивались. Самое главное – сохранить добрые отношения", - отметил Нурсултан Назарбаев.

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