В горящем авто разглядели огненный призрак

На фото пустой горящей машины, в языках пламени проявился огненный скелет с оголенным черепом и грудной клеткой.

В разделе популярного сайта «Reddit», посвященном паранормальным явлениям, появился загадочный снимок, который многих пользователей ресурса озадачил, а некоторых, судя по реакции, даже напугал, сообщает Хроника.инфо.

Изображение демонстрирует горящую машину, и почти все зрители заметили на этом кадре нечто странное и волнующее. Некоторые пользователи поначалу даже хотели пожаловаться администрации сайта на этот материал, поскольку посчитали, что он изображает горящего человека, пытающегося вылезти из окна автомобиля. Однако, разумеется, возмущенная интернет-общественность быстро поняла, что никакого шокирующего контента здесь нет.

Просто языки пламени приняли во время съемки столь причудливую форму, своими очертаниями очень похожую на человека.

Одни комментаторы говорят, что отчетливо видят на снимке огненный скелет с оголенными черепом и грудной клеткой – жуть, да и только!

По словам других, им мерещится кричащая женщина с длинными темными волосами, которая, видимо, пытается что-то сказать об этой трагедии или подает знак свыше.

Третьи предполагают, что в пламени обозначился дух машины, которая, как и все в этом мире, живая, правда, теперь вот умирающая и вот так своеобразно прощающаяся с нашей физической реальностью.

Так или иначе, жутковатая фотография не оставила никого равнодушным. Кроме, пожалуй, скептиков, которые заявили, что перед нами обычная парейдолическая иллюзия, а не призрак в огне или зловещий знак свыше. Понадеемся, что это действительно так, и никаких ужасов нигде, никогда не случалось и не случится впредь…

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