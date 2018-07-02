Жительница Костаная избила бывшего мужа за маленькие алименты

Суд привлёк женщину к административной ответственности.

Жительница Костанайской области избила своего экс-супруга за маленькие алименты, которые он платит за их общего ребёнка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Женщина, в ходе очередной ссоры с бывшим супругом, в результате неприязненных отношений, сложившихся после расторжения брака, нанесла ему телесные повреждения, чем причинила легкий вред его здоровью. В судебном заседании она пояснила, что находится с потерпевшим в разводе, и у них имеется общий несовершеннолетний ребенок в возрасте 2 лет. Вину не признает и считает, что бывший супруг оговаривает её, примиряться не желает»,- пояснили в облсуде.

В свою очередь, потерпевший суду показал, что с бывшей женой у них постоянно происходят ссоры из-за ребенка, и так как экс-супруга стала говорить, что он мало платит алименты и поэтому не позволит общаться с ребенком, он обратился в орган опеки и попечительства, и ему установили время общения с ребенком.

В результате суд привлёк женщину к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 15 МРП (34035 тенге).

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