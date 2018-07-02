В Алматы вернут трамваи

На этот раз модели будут инновационными.

Алматы повторил судьбу многих мегаполисов Европы, да и США тоже, когда по эмоциональному и непродуманному решению властей, трамваи убирались с улиц городов. По происшествие некоторого времени, власти вдруг осознали, что трамвай является наиболее эффективным, удобным, экономичным и экологичным видом пассажирского транспорта. И на улицы всех крупнейших городов мира вновь вернулись трамваи.

Аналогичное решение принято властями Алматы, где было заявлено о начале строительства линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) в 2019 году. Проект обойдется в сумму около 130 млрд. тенге и будет реализован на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

Финансово-правовая модель предусматривает софинансирование: 50% от частного партнера и 50% от государственного партнера.

Частный партнер будет отвечать за проектирование, строительство линии, поставку, эксплуатацию и обслуживание подвижного состава.

После завершения строительно-монтажных работ (СМР) в течение 23 лет будет производиться эксплуатация и обслуживание линии ЛРТ частным партнером. По истечении этого срока проект будет передан городу.

Техническим консультантом проекта является испанская компания IDOM, юридическим — Dentons, финансовым — Ernst &Young. Услуги консультантов оплачиваются за счет средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также частично акиматом города Алматы. В 2012 году между акиматом и ЕБРР был подписан меморандум, согласно которому банк выделил 1 млн евро для оплаты услуг консультантов по проекту ЛРТ.

Проект ЛРТ — это очень долгосрочный проект, поэтому было принято решение, что частный партнер будет представлен в виде консорциума. В консорциум могут входить строительная компания, поставщик подвижного состава, инвесторы, операторы и другие лица.

Проект ЛРТ является важным с социальной точки зрения. Основной целью реализации данного инвестиционного проекта является не окупаемость вложенных инвестиций и получение определенной доходности, а обеспечение качественного обслуживания населения (пассажиров) при осуществлении пассажирских перевозок скоростным трамваем и улучшение экологии и внешнего облика города.

Что касается подвижного состава, то производитель будет выбран по результатам открытого конкурса. Среди претендентов французская фирма Alstom с востребованными на рынке трамваями серии Citadis, немецкая компания Siemens, канадской Bombardier и другие.

Согласно предъявляемым техническим требованиям, трамвай должен быть трехсекционным, длиной около 30−35 метров, он должен вмещать не менее 210 пассажиров. Подвижной состав должен быть функциональным, он должен выдерживать температуру от плюс 40 до минус 30 градусов. К тому же, трамвай должен быть инновационным. К примеру, предполагается систему управления трамваем интегрировать со светофором. Эту опцию предполагается внедрить для того, чтобы трамвай не простаивал в пробках на перекрестках с остальным городским транспортом. Введение линии ЛРТ в эксплуатацию запланировано на 2022 год.

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