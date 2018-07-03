Во сколько обошелся подарок маме от Кайрата Нуртаса
Подарок обошелся артисту в 28 миллионов тенге.
Фото : instagram3 июля 2018, 06:34
Казахстанский певец Кайрат Нуртас подарил своей маме внедорожник Lexus RX450, сообщает Zakon.kz.
Гульзира Айдарбеков, мама Кайрата, поделилась записью в Instagram.
"Его творчество окружено цветами, и даже на номере авто тоже цветы - за это благодарна моему супругу Нуреке, который так воспитал сына. Живите долго и счастливо! Пусть ваши сыновья и дочери тоже будут счастливы!", - написала женщина.
По информации портала Comode.kz, подарок обошелся артисту в 28 миллионов тенге.
"Примерная стоимость Lexus RX450 - 27 499 000 тенге. Также и номер серии 777 GUL тоже не из дешевых. Необходимо заплатить около 691 980 тенге за надпись GUL (цветок) и номер № 777", - пишет издание.
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