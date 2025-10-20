57-летняя мама Кайрата Нуртаса сделала себе подарок за десятки миллионов

Известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Гульзира Айдарбекова порадовала себя дорогостоящим подарком, сообщает Zakon.kz.

Об этом 57-летняя мама Кайрата Нуртаса похвасталась на своей странице в Instagram.

Гульзира Айдарбекова пожелала своим активным подписчикам приобретения такого же автомобиля.

Судя по опубликованным кадрам, бизнесвумен стала обладательницей BMW X7, стоимость которого варьируется от 68 до 83 млн тенге.

Фолловеры порадовались за своего кумира и осыпали ее теплыми словами:

"Поздравляю! Круто".

"Ого! Как круто! Поздравляю!"

"Поздравляю с железным конем! Стиль – огонь".

"Уау! Огонь! Красиво! Поздравляю с новой машиной!"

"Поздравляю с приобретением машины! Вы – трудолюбивая. Пусть и у меня будет такая машина".

"Походка, внешность, стиль, фасон, машина, все-все – огонь! Поздравляю с приобретением новой машины! Дерзая".

