Культура и шоу-бизнес

57-летняя мама Кайрата Нуртаса сделала себе подарок за десятки миллионов

казахстанский продюсер и бизнесвумен Гульзира Айдарбекова, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 20:18 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Гульзира Айдарбекова порадовала себя дорогостоящим подарком, сообщает Zakon.kz.

Об этом 57-летняя мама Кайрата Нуртаса похвасталась на своей странице в Instagram.

Гульзира Айдарбекова пожелала своим активным подписчикам приобретения такого же автомобиля.

Судя по опубликованным кадрам, бизнесвумен стала обладательницей BMW X7, стоимость которого варьируется от 68 до 83 млн тенге.

Фолловеры порадовались за своего кумира и осыпали ее теплыми словами:

  • "Поздравляю! Круто".
  • "Ого! Как круто! Поздравляю!"
  • "Поздравляю с железным конем! Стиль – огонь".
  • "Уау! Огонь! Красиво! Поздравляю с новой машиной!"
  • "Поздравляю с приобретением машины! Вы – трудолюбивая. Пусть и у меня будет такая машина".
  • "Походка, внешность, стиль, фасон, машина, все-все – огонь! Поздравляю с приобретением новой машины! Дерзая".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 20:18
Родители Кайрата Нуртаса зажгли на юбилее мамы Мадины Садвакасовой

Ранее мы писали, что блогер Айгерим Саркенова ответила на один из самых главных вопросов, связанный с Кайратом Нуртасом. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Мама Кайрата Нуртаса анонсировала поездку сына в Китай
18:24, 06 февраля 2025
Мама Кайрата Нуртаса анонсировала поездку сына в Китай
Мама Кайрата Нуртаса улетела из Казахстана
16:53, 10 апреля 2025
Мама Кайрата Нуртаса улетела из Казахстана
Вечернее платье мамы Кайрата Нуртаса вызвало возмущение у подписчиков
15:37, 18 октября 2024
Вечернее платье мамы Кайрата Нуртаса вызвало возмущение у подписчиков
