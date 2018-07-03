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Белый дом заявил о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР

В подписанном документе обе стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, но воздержались от более детальных обязательств.

Фото : AFP 2018 / Sam Yeh3 июля 2018, 06:54

Белый дом не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о продолжении ядерной программы КНДР, но отмечает прогресс в работе над вопросом денуклеаризации, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Что я могу сказать, мы можем отметить прогресс в нашей работе с Северной Кореей", — сказала она.

Президент США Дональд Трамп провел саммит с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. В подписанном документе обе стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, но воздержались от более детальных обязательств.


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