Сулейменов рассказал хорошую новость про инфляцию

Инфляция впервыеопустилась ниже отметки 6%, составив 5,9%.

Министр Национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал о полугодичных итогах инфляции. По его словам, впервые за долгое время уровень инфляции опустился ниже 6%, передает Zakon.kz.

Как пояснил глава ведомства, сегодня страна перешла в категорию дефляции. Если в прошлом году прирост инфляции составил 0,7%, то в 2018 году показатель составил минус 0,1%

"У нас вчера появились итоги инфляции за полгода, у нас достаточно хорошая новость. Инфляция впервые за долгое время опустилась ниже отметки 6% - она составила 5,9%. Отдельно хочу подчеркнуть, что инфляция по продовольственным товарам у нас составила минус 0,1%. Это достаточно хороший показатель. Тот наш базовый макроэкономический задел и индикатор, который мы поставили на этот год, инфляция в коридоре 5-7%, на данный момент выдерживается и мы считаем, что до конца года мы в пределах этого коридора выйдем", - сказал министр в кулуарах правительства.

Как выяснилось, с 2019 года к критерию инфляции у правительства будут более жесткие требования - ожидаемый коридор должен находиться в пределах 4-6%.

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