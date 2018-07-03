Осужденные в СИЗО Караганды не вскрывали животы - КУИС

Обстановка в учреждении АК-159/1 остается стабильной и контролируемой, заверили в ведомстве.

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД опроверг информацию, прошедшую в социальных сетях, о том, что осужденные вскрыли себе животы в СИЗО Караганды (учреждение АК-159/1), передает zakon.kz.

«Данные сведения не соответствуют действительности, - сообщили в КУИС. - Сотрудниками УИС, при непосредственном участии представителей надзорных органов 30 июня т.г. в СИЗО проводились профилактические плановые обысковые мероприятия в целях обнаружения и изъятия запрещенных предметов».

Как сообщается, после завершения плановых мероприятий, представителями областной прокуратуры, а также руководством регионального Департамента УИС, был осуществлен покамерный обход учреждения, в ходе которого жалоб и заявлений от спецконтингента, не поступало.

Вместе с тем в КУИС отметили, что один из осужденных, несогласный с требованиями правил внутреннего распорядка, умышленно гвоздем нанес себе повреждение.

«Ему была оказана первая медицинская помощь в условиях медицинской организации г. Караганды. Данный факт не связан с ранее проведенными обысковыми мероприятиями, он зарегистрирован в Книге учета информации, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ДВД области», - отметил в комитете.

Кроме того, 2 июля СИЗО посетили члены областной Общественно-наблюдательной комиссии, которые произвели обход камер и провели прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных по личным вопросам, при этом жалоб и заявлений на условия содержания от них не поступало.

«Обстановка в учреждении АК-159/1 остается стабильной и контролируемой», - заверили в ведомстве.

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