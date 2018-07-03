Казахстанский певец Абай Бегей женился во второй раз

Отечественный исполнитель отметил свадьбу в кругу родных и близких.

Абай Бегай связал свои узы с девушкой, которая станет для него супругой, а для детей матерью. Два года назад у него умерла жена, сообщает Zakon.kz.

Свадьба исполнителя прошла в Алматы, избранницей стала девушка по имени Фариза.

О торжестве стало известно благодаря звездным друзьям и коллегам исполнителя, которые опубликовали фото и видеоотчеты в соцсетях.

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