Казахстанский певец Абай Бегей женился во второй раз
Отечественный исполнитель отметил свадьбу в кругу родных и близких.
Фото : Instagram @Ann_29053 июля 2018, 13:03
Абай Бегай связал свои узы с девушкой, которая станет для него супругой, а для детей матерью. Два года назад у него умерла жена, сообщает Zakon.kz.
Свадьба исполнителя прошла в Алматы, избранницей стала девушка по имени Фариза.
О торжестве стало известно благодаря звездным друзьям и коллегам исполнителя, которые опубликовали фото и видеоотчеты в соцсетях.
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