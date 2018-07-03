Внести поправки в закон о судоисполнителях рекомендовал Конституционный Совет

Действующий закон об исполнительном производстве не регламентирует вопросы, затрагивающие конституционные права человека.

Оглашено нормативное постановление Конституционного Совета о проверке конституционности пункта 5 статьи 27 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" по представлению Карагандинского областного суда, сообщает Zakon.kz.

Конституционный Совет признал оспоренную судом норму закона соответствующей Конституции. Согласно решению, применение в рамках исполнительного производства привода к лицам, уклоняющимся от явки к судебному исполнителю, направлено на обеспечение исполнения судебных решений и актов иных государственных органов.

Вместе с тем, Конституционный Совет обратил внимание госорганов на существенные недостатки законодательства и правоприменительной практики в вопросах применения привода.

Так, действующий закон об исполнительном производстве не регламентирует порядок исполнения привода, механизм применения которого на практике сопровождается серьезными мерами правоограничительного характера. Законодательно не определены: время его осуществления; перечень лиц, не подлежащих приводу; обстоятельства признания причин неявки лица уважительными; возможность применения специальных средств, физической силы и оружия; а также другие вопросы, затрагивающие конституционные права человека.

В законодательстве отсутствует ясное определение субъекта реализации привода.

При таких обстоятельствах судебный контроль в процедуре санкционирования привода не должен ограничиваться установлением лишь формальных условий его применения. В этом процессе деятельность суда предполагает тщательную проверку оснований, законности и обоснованности применения данной меры.

Указывается, что меры государственного принуждения в виде привода, применяемые в разных видах производства, имеют общую правовую природу, схожие основания избрания и механизм реализации. Поэтому порядок их применения и субъект осуществления должны четко устанавливаться законом.

В этой связи, Конституционный Совет рекомендовал правительству внести поправки в закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" и другие правовые акты. Впредь до внесения требуемых изменений уполномоченным государственным органам при применении привода в исполнительном производстве рекомендовано обеспечить соблюдение прав и свобод граждан на уровне не ниже гарантий, установленных в Уголовно-процессуальном кодексе и законе о прокуратуре.

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