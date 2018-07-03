5 человек погибли в ДТП на трассе в Алматинской области
Произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
Фото : kris_p_kz, motor.kz3 июля 2018, 13:59
Очевидцы сообщили о серьезном ДТП, в котором погибли 5 человек, передает Zakon.kz.
Информация об этом появилась 2 июля на паблике kris_p_kz в Instagram. Очевидцы сообщили, что ДТП произошло на автодороге Кеген-Сарыжаз-Нарынкол в 8 км от с.Кеген. Столкнулись автомобили ZAZ Chance и Toyota Camry.
До приезда скорой помощи скончались 5 человек, 1978, 1990, 1974, 2003 и 1992 годов рождения. Еще 6 человек с различными травмами были госпитализированы.
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