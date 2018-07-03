Каких результатов достигла Астана за 20 лет своего существования

А. Исекешев подчеркнул, что Астану можно по праву считать одним из самых быстрорастущих городов мира и успешным урбанистическим проектом мирового масштаба.

За 20 лет территория Астаны увеличилась в 3 раза, объем построенного жилья – в 19 раз, население города выросло в более чем в 3 раза. Об этом сегодня рассказал аким Астаны Асет Исекешев, выступая на пленарном заседании форума мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road во Дворце мира и согласия, передает корреспондент официального сайта столичного акимата.

«20 лет назад Глава государства принял решение о переносе столицы в Астану. Это были трудные времена, во время финансового кризиса в мире, во время сложной экономической ситуации в стране, и все эти 20 лет Президент создавал этот город. Вся страна, все регионы под его руководством строили Астану», – сказал Асет Исекешев.

А. Исекешев подчеркнул, что Астану можно по праву считать одним из самых быстрорастущих городов мира и успешным урбанистическим проектом мирового масштаба.

«Какие результаты имеет Астана? Население города выросло более чем в три раза за 20 лет и превысило 1 млн человек. И сейчас каждый год от 50 до 100 тысяч человек приезжают Астану. Территория города выросла в три раза, в 19 раз – объем построенного жилья. В последние три года в столице сдается более 2 млн квадратных метров жилья. Валовый региональный продукт города достиг уровня почти 18 млн долларов, в номинальном выражении он вырос почти в 200 раз, в реальном выражении – в 5,5 раза за эти 20 лет», – сказал аким Астаны.

Аким столицы также отметил, что объем инвестиций за 20 лет составил более 47 млрд долларов, и в прошлом году объем инвестиций достиг рекорда – почти 3 млрд долларов, из которых 600 млн долларов – прямые иностранные инвестиции.

«Учитывая, что Астана – это не нефтяной регион, не промышленный, очень важно было развитие инноваций и бизнеса, объем выпуска продукции которого достиг 12,6 млн долларов и доля малого и среднего бизнеса в структуре экономике города превысила 57%. За эти годы выросла промышленность, объем составил 1,7 млрд долларов», – подчеркнул он.

Напомним, в Астане проходит второй день форума мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road. На мероприятие зарегистрировались более 3000 участников из 60 стран, в том числе 73 мэра городов стран Шелкового пути, 30 политических лидеров, 200 крупных торгово-промышленных палат и транснациональных компаний мира, более 150 зарубежных спикеров и модераторов. Хэдлайнером мероприятия является особенный участник – гиноид София, разработанный гонконгской компанией «Hanson Robotics». Робот обладает навыками адаптации к человеческому поведению и коммуникации с людьми и является популярным гостем на разных международных мероприятиях.

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