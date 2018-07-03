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Шестилетний мальчик пропал в Петропавловске

Полицейские просят всех, кто видел мальчика или владеет какой-либо информацией о нем, сообщить по номеру 102.

Фото : ДВД Северо-Казахстанской области3 июля 2018, 15:13

В Петропавловске ищут шестилетнего мальчика, который ушел со двора и пропал, сообщает Sputnik Казахстан.

"Отделом криминальной полиции УВД города Петропавловска разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Дорошенко Андрей Витальевич, 2012 года рождения. 2 июля он ушел со двора дома по улице Т. Мухамедрахимова, 29 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

Приметы мальчика: волосы коротко стриженые, светлые, глаза карие, рост около 105 сантиметров, худощавого телосложения.

Был одет в бриджи джинсовые синего цвета, синюю майку и синюю обувь.


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