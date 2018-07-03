Пьяная женщина в лифте перепутала секс с изнасилованием

Женщина пыталась опорочить честь добросовестного таксиста.

В минувшее воскресенье, 1 июля, в отдел полиции Центрального округа обратилась 37-летняя омичка. Женщина заявила, что накануне ее изнасиловали в лифте и украли сотовый телефон. По заявлению пострадавшей началась проверка, передает Om1.ru

Как стало известно, правоохранителям удалось отыскать «насильника». Им оказался таксист. Однако мужчина рассказал иную историю.

"По его словам, на улице его остановила очень пьяная женщина и попросила довезти ее до дома. Подъехав к дому, оказалось, что у пассажирки нет денег. Женщина предложила весьма экстравагантный способ оплаты. За оказанную услугу она предложила секс. Таксист, недолго думая, согласился. Пара поднялась в подъезд и зашла в лифт, где и произошел расчет. После чего довольный мужчина довел омичку до квартиры и попрощался. О пропавшем мобильном телефоне он ничего не знает", - говорится в сообщении.

Признаков насилия на теле заявительницы обнаружено не было. А свой мобильный телефон, вероятно, женщина где-то потеряла, когда была пьяна.

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