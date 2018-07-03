Представители различных религий поздравили казахстанцев с Днем Астаны

Они подчеркнули важность продвижения особого значения Астаны как международной диалоговой площадки.

29 июня, в преддверии празднования 20-летия Астаны под председательством председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Еркина Онгарбаева состоялось заседание Собрания представителей религиозных объединений на тему: "Астана – духовный центр мира и согласия", передает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководители и представители религиозных объединений Республики Казахстан, Комитета по делам религий МДРГО РК, Национального архива Республики Казахстан и Международного центра культур и религий.

Во время своего выступления председатель Еркин Онгарбаев, говоря о значимости достижений столицы, подчеркнул, что День столицы - является государственным праздником Республики Казахстан.

"В этом году исполняется 20 лет со дня обретения городом Астаной статуса столицы. Этот праздник имеет важное общественно-политическое значение и является поистине общенародным для казахстанцев. Благодаря взвешенной политике, постоянному вниманию и заботе нашего Елбасы Н.А. Назарбаева Астана является современным брендом нашей страны, главным символом государственности Казахстана и самой яркой главой летописи Независимости молодого государства", - сказал он.

В свою очередь Главный имам центральной мечети "Нур Астана" Муканов Аскар отметил, что опыт обеспечения мира и согласия в Казахстане обеспечили возможность для организации в Астане диалога культур и мировых религий. Астана - перекресток мира и согласия, площадка для мирных переговоров и диалога мировых религий.

Представитель Астанайского священного округа Дмитрий Байдек поздравил народ Казахстана подчеркнул, что Астана - это столица межрелигиозного диалога.

"Осенью этого года в шестой раз встретятся руководители мировых и традиционных религий мира на Астанинском духовном саммите. Народ Казахстана показал всему миру свое сплоченное единство, толерантность, религиозную терпимость. Астана стремительно растет, меняясь к лучшему. Этот город находится в авангарде страны, объединяя ее и вдохновляя на новые достижения", - отметил Байдек.

Представители религиозных объединений Казахстана подчеркнули важность продвижения особого значения Астаны как международной диалоговой площадки.

По итогам заседания Собрания представители религиозных объединений Казахстана приняли совместное поздравление в адрес народа Казахстана с Днем Столицы.

"Дорогие казахстанцы!

Мы, представители религиозных объединений Республики Казахстан, сердечно поздравляем всех соотечественников с 20-летием столицы Республики Казахстан – города Астаны!

Астана – воплощение идеи Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаева и результат труда всего казахстанского народа. Расположившись в центре Евразии, Астана стала местом, где определяются пути устойчивого развития, укрепления доверия и взаимопонимания между народами.

Столица Астана близка сердцу каждого гражданина Казахстана и ее ценность имеет общенациональный характер, так как это гордость казахстанцев, символ независимости и суверенитета страны, символ стабильности и экономического роста нашего молодого государства.

Нас всех объединяет общая любовь к нашему общему дому Казахстану и вера в настоящее и великое будущее нашего государства и его граждан.

В преддверии празднования 20-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны, мы, представители религиозных объединений Республики Казахстан, обращаемся к многонациональному и многоконфессиональному народу страны с пожеланиями здоровья, благополучия, любви и счастья!

Поздравляем всех казахстанцев с Днем столицы – Астаны, духовного центра Мира и Согласия!

Мир вашему дому, родным и близким! И пусть наша, уверенно смотрящая вперед молодая Астана процветает, объединяет всех нас, становится величественнее и прекраснее!

Да благословит Всевышний народ Казахстана!" - говорится в тексте поздравления.

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