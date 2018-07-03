Как начисляется пенсия казахстанцев с 1 июля

С 1 июля размер государственной базовой пенсионной выплаты пересчитан в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

С 1 июля 2018 года в Казахстане изменилась методика назначения базовой выплаты, которая теперь будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

Базовая пенсия теперь назначается только при достижении гражданами общеустановленного пенсионного возраста. Изменения коснулись вновь выходящих и состоявшихся пенсионеров, которым с 1 июля произвели перерасчет базовой пенсии.

До вступления нововведений размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 15 274 тенге (54% от размера прожиточного минимума). Он един для всех пенсионеров, независимо от доходов и трудового стажа.

С 1 июля размер государственной базовой пенсионной выплаты пересчитан в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Он включает в себя солидарный стаж до 1 июля 1998 года и накопительный после этого периода.

Если казахстанец работал и делал отчисления в единый накопительный пенсионный фонд 10 или менее лет (или вовсе не работал), то базовая пенсия назначается в размере 54% от величины прожиточного минимума. За каждый год, отработанный сверх 10 лет базовая пенсия увеличивается на 2%. Например, при стаже участия 20 лет размер базовой пенсии составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94%. При стаже 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% прожиточного минимума – 28 284 тенге.

В пенсионный стаж включается трудовой стаж на 1 января 1998 года, выработанный в солидарной системе, накопительный стаж, предусматривающий периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы, уход за ребенком до 3 лет, инвалидом с детства до 16 лет, время проживания с супругом военнослужащим, сотрудником спецгосорганов, дипломатическим работником и др.

Перерасчет государственной базовой пенсионной выплаты произведен автоматически всем получателям. Гражданам не нужно никуда идти и предоставлять дополнительные документы и заявления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!