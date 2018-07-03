В МВД прокомментировали новость о покинувших страну 40 тыс казахстанцах

В министерстве опровергают данную информацию.

В пресс-службе МВД РК прокомментировали вышедшие в некоторых СМИ новости о том, что за 5 месяцев страну покинули 40 тыс казахстанцев, передает Zakon.kz.

В ведомстве указывают на то, что информация о 40 тысячах граждан Казахстана, переехавших на постоянное жительство в другие страны в течение 5 месяцев этого года неверна.

"В связи с чем сообщаем, что за пять месяцев 2018 года органами внутренних дел оформлено 13,5 тыс документов на выезд. Из них в Российскую Федерацию - 10,6 тыс, ФРГ – 787, Польшу – 164, США - 143, Канаду – 52 и Израиль – 44", - отметили в МВД.

Основная причина выезда на постоянное место жительства за пределы Казахстана – воссоединение семьи и возвращение на историческую родину.

В 2017 году оформлено 39,8 тыс документов на выезд на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан.

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