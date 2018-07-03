В Астане презентовали условия работы Международного технопарка IT - стартапов Astana Hub

Презентация инструментов и потенциала Astana Hub проводилась с целью демонстрации ключевых направлений технопарка.

Для казахстанских и иностранных специалистов в сфере IT была организована презентация условий работы и возможности развития проектов Международного технопарка IT - стартапов Astana Hub, передает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в одном из павильонов ЭКСПО городка, в котором в скором времени будет обустроена новая инфраструктура технопарка.

На мероприятии приняли участие заместитель вице – премьер Республики Казахстан Аскар Жумагалиев, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, представители бизнес - сообщества, стартаперы и IT – специалисты.

В своем выступлении министр информации и коммуникаций поблагодарил инвесторов за веру в идею Хаба и инвестиции в проекты стартаперов.

«С запуском проекта мы сможем реализовать одну из главных идей Главы государства – сделать Казахстан центром цифровых решений», - подчеркнул Даурен Абаев.

Презентация инструментов и потенциала Astana Hub проводилась с целью демонстрации ключевых направлений технопарка и обозначения возможности для сотрудничества с представителями IT-сообщества.

В рамках мероприятия состоялась панельная сессия, где основатели успешных стартапов и ведущие международные эксперты поделились личным опытом в становлении стартапов и развитии инновационной экосистемы. Спикерами панельного обсуждения выступили: Марк Пэнзель - серийный предприниматель из Кремниевой долины и основатель Startup Genome; Кейси Фентон - соучредитель и ИТ-директор крупной гостевой сети Couchsurfing International; Стефан Кюстер - глава международного консалтинга Tech City UK.

По завершению презентации состоялось награждение победителей полуфинала ежегодного международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы». Целью соревнования - выявление компаний и проектов, которые способны внести значимый вклад в развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС. Победителями казахстанского полуфинала стали проекты:

- Apilog.kz (цифровизация грузоперевозок, логистики, трансграничной торговли),

- «Выявление рисков в госзакупках» (система выявления экономических и коррупционных рисков при планировании, оформлении и оплате госзакупок),

- Smart Satu (b2b-платформа для производителей, дистрибьюторов и торговых точек),

- «Маша и Медведь: готовим вместе» (игра, обучающая детей кулинарии).

Также на сцене технопарка были награждены финалисты республиканского конкурса по робототехнике среди школьников. Завершающим мероприятием в рамках презентации возможностей технопарка Astana Hub был мастер-класс и сессия вопросов и ответов от Кейси Фентона - соучредителя крупного мирового IT-проекта Couchsurfing International.

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