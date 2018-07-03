В Уральске задержаны двое сотрудников Нацбанка

Сотрудников областного филиала Нацбанка задержали в тот момент, когда они возвращали взятку, полученную ранее от хозяина обменного пункта.

Задержание произошло в минувший четверг, 28 июня. Оперативники Национального бюро по противодействию коррупции задержали двоих инспекторов Нацбанка по заявлению хозяина обменного пункта в городе Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Уральскую неделю.

По предварительной информации, сотрудники по фамилии Максат и Мукаев вымогали взятку у владельца пункта обмена валют в городе Аксай. После того, как владелец обменного пункта пригрозил пожаловаться в органы, сотрудники Нацбанка решили вернуть полученные ранее в виде взятки деньги. В итоге, обвиняемые были задержаны при возвращении взятки. Данная информация была подтверждена директором филиала Национального банка РК по Западно-Казахстанской области Козыбаком Кульбараковым. На прошедшей пресс-конференции он, отвечая на вопрос журналиста «УН», сообщил, что знает об этом задержании.

— Я воздержусь от комментария, так как в настоящее время компетентные органы занимаются расследованием по этому факту. Насколько я знаю, оба сотрудника сейчас заключили договоры с адвокатами. После завершения расследования я смогу ответить на все ваши вопросы, — сказал Козыбак Кульбараков.

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