В Астане создадут лабораторию по диагностике ДНК

Создание системы базы данных ДНК населения может быть применимо для общественной безопасности, борьбы с преступностью.

В Астане на базе Назарбаев Университета появится лаборатория по диагностике ДНК в области медицинской генной инженерии, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании заключен между управляющей компанией СЭЗ «Астана – Технополис» и ТОО «Майкроред Казахстан». Использование генных технологий, создание системы базы данных ДНК населения может быть применимо для общественной безопасности, борьбы с преступностью, в судебной экспертизе, для выявления и предотвращения болезней, в том числе раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, это поможет персонифицировать ряд лекарственных препаратов индивидуально каждому человеку.

«Microread» (КНР) была основана в 2007 году, и сегодня она занимает лидирующие позиции в области генетического анализа. Компания специализируется на разработке технологии генетического анализа в области медицины, при помощи которой можно обнаружить генетические заболевания у новорожденных, а также раковые опухоли.

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