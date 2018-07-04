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Статую бога нашли в древнейшей египетской пирамиде

Она изображает бога Осириса с пером и скипетром в руках.

Фото : Luxortimesmagazine.blogspot.com4 июля 2018, 07:01

Археологи нашли в ступенчатой пирамиде Джосера бронзовую статую Осириса. Об этом сообщает Luxor Times.

Находка была сделана в ходе реставрационных работ у западного склона пирамиды. Статую обнаружили в небольшом отверстии между каменными блоками фасада, когда специалисты расчищали щель от мусора и завалов. Она изображает бога Осириса с пером и скипетром в руках. Статуя достигает всего 63 сантиметров в высоту и 15 сантиметров в самой широкой части.

Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре — первая пирамида в Древнем Египте, а также древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Она была построена Имхотепом для погребения фараона Джосера около 2650 года до нашей эры. На сегодняшний день ее размеры составляют 121 на 109 метров, а высота — 61 метр.


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