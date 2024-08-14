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Древняя пирамида обвалилась после шторма в Мексике

Древняя пирамида обвалилась после шторма в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 16:53 Фото: pxhere
Проливной дождь в археологической зоне Иуацио в мексиканском штате Мичоакан спровоцировал обрушение древней пирамиды. Для местного племени это происшествие означает гнев богов, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) уточнили, что высокие температуры, зафиксированные ранее в этом районе, и последовавшая за ними засуха вызвали трещины, через которые вода затекла внутрь сооружения.

Это и стало причиной разрушения пирамиды возрастом 1100 лет.

По данным издания Daily Mail, сегодня пирамиды Иуацио считаются одним из крупнейших археологических памятников региона.

Пока местные власти собирают средства на восстановление сооружения, потомки племени пурепеча выразили тревогу: для их предков обрушение пирамиды означало гнев богов и предвещало скорую катастрофу или гибель.

16 июля в Мексике произошло ощутимое землетрясение. К счастью, никто не пострадал.

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