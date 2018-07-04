Главы государств поздравили Назарбаева с днем рожденья

Телеграммы продолжают поступать.

В адрес Президента Казахстана поступают поздравления глав иностранных государств по случаю дня рождения. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казахстанскую правду».

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, и отметил высокую динамику развития сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

«Казахстан и Китай - дружественные соседи и всесторонние стратегические партнеры. Я высоко оцениваю развитие казахстанско-китайских отношений и готов совместно с Вами далее укреплять взаимную поддержку, углублять сотрудничество в сфере сопряжения Новой экономической политики «Нурлы жол» и инициативы «Один пояс, один путь», работать на благо двух стран и их народов», - говорится в телеграмме.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что все высокие достижения, успехи и победы современного Казахстана неразрывно связаны с именем Нурсултана Назарбаева.

«Благодаря Вашим исключительным человеческим и деловым качествам, таланту справедливого и требовательного руководителя, всецело посвятившего себя беззаветному служению своему народу, искренне переживающего за будущее страны и судьбу каждого гражданина, Вы снискали заслуженное уважение и высочайший авторитет не только в Казахстане и нашем регионе, но и далеко за их пределами», - говорится в телеграмме.

Ш. Мирзиёев выразил уверенность в дальнейшем последовательном углублении и всестороннем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, пожелав новых успехов в его деятельности на благо дальнейшего процветания и прогресса Казахстана.

«В Таджикистане высоко ценят Ваш личный вклад в неуклонное развитие исторически сложившихся отношений, дружбы и уважения между нашими народами. Мы закрепили таджикско-казахстанское многоплановое сотрудничество новыми важными договоренностями в ходе недавних переговоров и встреч в Астане. Убежден, что их последовательная реализация станет фактором всестороннего укрепления стратегического партнерства наших стран», - говорится в телеграмме.

В своей телеграмме поздравления Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга подчеркнул личный вклад Нурсултана Назарбаева в развитие казахстанско-монгольских отношений и положительно оценил результаты двусторонней встречи, проведенной на полях саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао.

«Я согласен с Вашим мнением, что у нас есть большие возможности для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Мы готовы в дальнейшем активно взаимодействовать в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Желаю Вам крепкого здоровья и самого наилучшего, а дружественному народу Казахстана - процветания!», - говорится в телеграмме.

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