В городе Туркестан впервые прошла сессия областного маслихата

Аким области Ж. Туймебаев отметил историческое значение проведения сессии маслихата в Туркестане.

Двадцать шестая внеочередная сессия областного маслихата состоялась в новом административном центре Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В работе сессии приняли участие аким области, члены областной администрации, председатель областной избирательной комиссии, акимы городов, районов, представители правоохранительных органов, областных департаментов, управлений и СМИ.

Аким области Ж. Туймебаев отметил историческое значение проведения сессии маслихата в Туркестане и вспомнил первое совместное заседание Парламента и правительства РК в Акмоле в 1997 году.

«Туркестанская область – важное решение, принятое Елбасы на благо страны и для будущего нации. Это является новым начинанием, которое даст новый импульс стране в дни 20-летнего юбилея Астаны. 19 июня в время подписания Указа Елбасы многое объяснил. Туркестан в средневековье был ставкой казахских ханов, особую роль играл в становлении государства на казахской земле. Город достоин стать культурной столицей Казахстана и тюркского мира», – сказал Ж. Туймебаев.

В завершении сессии были награждены депутаты юбилейными медалями «Двадцать лет Астане».

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