Выданы первые займы по программе "7-20-25" - Акишев 

Программу выдачи ипотечных займов предложил президент Нурсултан Назарбаев 5 марта на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

На сегодняшний день реализация программы начата. Подписаны соглашения с БВУ. Уже выданы займы в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске и Уральске. Об этом заявил глава Нацбанка Данияр Акишев, сообщает Zakon.kz.

"Мы запустили интернет ресурс ИО "Баспана", запустили колл-центр" - сказал Д.Акишев.

Также глава Нацбанка выразил надежду, что реализация программы стимулирует спрос со стороны казахстанцев на жилье, а также повлияет на темпы строительства. Застройщики будут предлагать свои условия исходя из особенностей программы.

Программу выдачи ипотечных займов предложил президент Нурсултан Назарбаев 5 марта на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана. Программа "7-20-25" позволит каждому работающему жителю страны приобрести жилье в кредит. Казахстанцы смогут получить ипотечный заем в тенге на следующих условиях: ставка вознаграждения по кредиту — не более 7% в год, первоначальный взнос — не менее 20%, срок предоставления кредита — до 25 лет. Кредиты по новой ипотечной программе будут предоставляться только в тенге.

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